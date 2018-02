Felipão faz palestra em Brasília O ex-técnico da seleção brasileira de futebol. Luiz Felipe Scolari, revelou nesta sexta-feira numa palestra, em Brasília, que pretende fazer de seu trabalho à frente da equipe de Portugal um trampolim para dirigir equipes de países mais importantes. Antes, porém, sabe que precisa vencer uma competição regional, como a Eurocopa de 2004. Só assim será reconhecido. "A seleção de Portugal nunca ganhou um título", disse. Mas corrigiu em seguida: "Venceu uma copa de juniores em 1991, justamente contra o Brasil". Felipão foi contratado pela Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG) para falar para 500 pessoas de todo o País que desde quinta-feira fazem um curso de gerenciamento empresarial. Pelo que revelou de suas futuras pretensões, está bem enquadrado no tema da palestra: "As pessoas devem estar preparadas antes das oportunidades chegarem, não depois". O próprio técnico disse que está em Portugal enquanto aguarda a chegada de uma oportunidade melhor. Foi a primeira palestra de Felipão no Brasil, desde sua contratação para dirigir a seleção portuguesa, em dezembro do ano passado. Ele disse que estava contente por ser chamado a Brasília, porque foi na capital do País que se sentiu melhor tratado depois de levar a Seleção Brasileira ao pentacampeonato, no ano passado, na Copa do Mundo da Coréia do Sul e do Japão. O técnico e sua equipe foram recebidos pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com direito a subir a rampa do Palácio do Planalto. Pelo contrato de Felipão com a FDG, sua participação na palestra não poderia ser divulgada. Foi montado um esquema de segurança para barrar a presença de qualquer pessoa indesejável no auditório, principalmente jornalistas. O controle era tão rígido que os presentes foram obrigados a usar um crachá com código de barras para ouvir a palestra. Mas foram também os ouvintes que narraram algumas novidades contadas por Felipão, porque na maior parte da palestra ele repetiu o que havia falado antes de deixar o Brasil. Contou, por exemplo, que não poderia permanecer à frente da Seleção Brasileira porque seu trabalho não seria reconhecido. "Qualquer título não seria novidade. Mas, se vencer um torneio pela seleção de Portugal, para mim será a glória, poderei ser chamado por outro país e permanecer por pelo menos cinco anos na Europa", disse Felipão. Ele afirmou ainda que seu filhos pediram para que não renovasse o contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Felipão pode até vencer a Eurocopa de 2004 e outros torneios de futebol que forem disputados pela seleção de Portugal. Mas as duas últimas partidas à frente de seleções lhe renderam derrotas. Na despedida da seleção brasileira, num amistoso com o Paraguai, perdeu por 1 a 0, em Fortaleza. E, na estréia pela seleção de Portugal, num jogo com a Itália, em Gênova, foi derrotado também por 1 a 0. Durante a palestra, um ouvinte perguntou a Felipão porque, se quer a todo custo vencer um torneio, não convocara para a partida com a Itália jogadores experientes como João Pinto e o goleiro Vitor Baía. O técnico respondeu que, como fez no Brasil, quer mesclar jovens talentos com os mais velhos.