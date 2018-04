Felipão faz testes no Grêmio e mantém dúvidas para domingo

O técnico Luiz Felipe Scolari fez testes no Grêmio, nesta sexta-feira, em treinamento realizado no CT Luiz Carvalho, na preparação do time para o duelo com o São Paulo de Rio Grande, pela 14.ª rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena, no próximo domingo. Na atividade, ele testou um time com cinco mudanças e no esquema tático 4-3-3.

As novidades na formação do Grêmio foram as entradas dos laterais Galhardo e Júnior, do volante Fellipe Bastos e dos atacantes Yuri Mamute e Everaldo. No trabalho, eles ocuparam as vagas de Matias Rodríguez, lesionado, Marcelo Oliveira, gripado, Ramiro, Douglas, suspenso, e Braian Rodriguez, em tratamento contra dores no ombro, respectivamente.

Sem adversário e sem goleiro, o time testado por Felipão em um trabalho de movimentação teve a seguinte formação: Galhardo, Pedro Geromel, Rhodolfo e Júnior; Fellipe Bastos, Maicon e Giuliano; Luan, Everaldo e Yuri Mamute.

Essa não necessariamente, porém, será a formação do Grêmio diante do São Paulo, afinal, Felipão fez mais alguns testes no time titular. Ele colocou Ramiro na lateral direita, na vaga de Galhardo, Gabriel Silva na zaga, no lugar de Rhodolfo e Everton na posição de Yuri Mamute, adiantando Mamute para o comando do ataque, no lugar do Everaldo.

Assim, ainda não é possível saber a escalação do Grêmio para o duelo com o São Paulo. Mas como treinaram o tempo todo entre os titulares, é praticamente certo que Fellipe Bastos e Yuri Mamute ganhem uma oportunidade e comecem jogando na Arena.

A definição do Grêmio para o duelo com o São Paulo ficou, assim, para este sábado, às 9 horas, quando o time faz o último treino antes do duelo pelo Campeonato Gaúcho.