Felipão faz treino específico com zagueiros no Palmeiras Na luta para acabar com as deficiências do time do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari tem feito treinos específicos com jogadores de determinadas posições. Assim, já realizou um trabalho especial com os laterais e os atacantes. Nesta quarta-feira, foi a vez dos zagueiros do elenco palmeirense, que realizaram um treino extra na Academia.