Felipão faz visita a Lula e descarta a seleção da Inglaterra

O técnico Luiz Felipe Scolari, atualmente no comando da seleção portuguesa, visitou nesta sexta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, foi apenas um bate-papo entre os dois, mas Felipão aproveitou a ocasião para descartar uma mudança de emprego até julho de 2008, quando termina seu compromisso com Portugal. Veja também: Felipão elogia idéias de Lula para ajudar o futebol brasileiro Felipão é um dos principais candidatos ao cargo de técnico da seleção inglesa, depois da demissão de Steve McClaren na quinta-feira. O brasileiro, inclusive, já recebeu uma proposta oficial da Inglaterra, no ano passado, mas não aceitou. E, dessa vez, ele promete dizer não se for procurado novamente. "Tenho vínculo com o Portugal até julho de 2008 (após a disputa da Eurocopa, na Suíça e na Áustria) e minha dedicação é exclusiva à Portugal", disse Felipão, animado pela recente classificação portuguesa para a Euro, conseguida com o empate com a Finlândia, quarta-feira passada, na cidade do Porto. Lula, inclusive, parabenizou Felipão por mais esta conquista na carreira. "O presidente deu parabéns a mim e a todos portugueses pela classificação à Euro", contou o treinador. Segundo Felipão, o encontro desta sexta-feira foi "ótimo". "Trocamos muitas idéias, conversamos sobre muitos assuntos e detalhes do esporte. Foi um bate-papo muito legal", revelou o treinador que comandou o Brasil na conquista do penta, em 2002, na Copa da Coréia e do Japão.