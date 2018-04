Felipão faz vistoria nas obras da Granja Comary, CT da seleção brasileira

TERESÓPOLIS - O técnico Luiz Felipe Scolari, junto com seu auxiliar Flávio Murtosa e o coordenador Carlos Alberto Parreira, visitou nesta quinta-feira a Granja Comary, centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis (RJ). A vistoria nas obras de reforma do local foi acompanhada pelo presidente da CBF, José Maria Marin, e pelo vice-presidente da entidade, Marco Polo del Nero.

"A Granja Comary sempre foi a nossa casa. Com essa obra, que está passando por algumas adaptações, terá as condições ideais de conforto para os nossos jogadores", afirmou Felipão, que pretende utilizar o local durante a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014.

Segundo Marin, a orientação é para que a Granja Comary atenda todas as exigências e necessidades da preparação do time do Brasil. "Quem determina a prioridade do que está sendo feito, as necessidades que a seleção precisa, são os integrantes da comissão técnica. Por isso, fizemos questão de trazer o Felipão, o Parreira e o Murtosa para que deem as suas impressões", explicou o presidente da CBF, que também revelou que a obra não tem prazo para ser finalizada.