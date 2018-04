Felipão fecha treino e faz mistério sobre escalação do Grêmio

O técnico Luiz Felipe Scolari decidiu fazer mistério antes das prováveis estreias dos meio-campistas Cristian Rodríguez e Maicon no Grêmio. Nesta sexta-feira, na véspera do duelo com o Cruzeiro de Porto Alegre, na Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho, o treinador comandou uma atividade com os portões fechados do CT Luiz Carvalho, escondendo a escalação do time. O Cruzeiro tem feito uma campanha considerada surpreendente e lidera a competição.

Quando a imprensa teve acesso ao treinamento, os jogadores gremistas já realizavam um trabalho recreativo. Assim, não há uma indicação sobre nas vagas de quais jogadores o uruguaio Cristian Rodríguez e o ex-são paulino Maicon vão entrar ou até mesmo se eles serão titulares na partida deste fim de semana.

Maicon disputa uma vaga com Ramiro e Araújo para começar jogando no meio-de-campo gremista. Cristian Rodríguez poderia ficar com a vaga de Luan, formando o trio de armadores do time com Douglas e Giuliano.

Certo mesmo é que o centroavante Braian Rodríguez deve ser o substituto de Yuri Mamute, suspenso. O outro desfalque gremista é o volante Fellipe Bastos, também por suspensão.

O fim do mistério, porém, só deverá ser conhecido momentos antes do início do duelo entre o Grêmio, terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, com 17 pontos, e o Cruzeiro, líder da competição com 19.