Felipão fecha treino, poupa titulares e esconde escalação do Grêmio

A atividade foi realizada na Arena Grêmio, com seus primeiros 40 minutos com os portões fechados do estádio nos 40 minutos. Quando a imprensa passou a acompanhar o treino, Douglas, Erazo, Matías Rodríguez, Marcelo Oliveira e Braian Rodríguez, não estavam escalados em nenhum dos times, embora devam começar jogando diante do Lajeadense.

A formação principal do Grêmio teve: Léo; Galhardo, Rhodolfo, Geromel e Júnior; Maicon e Ramiro; Giuliano, Luan e Yuri Mamute; Everton. A outra equipe foi escalada com: Tiago; Raul, Gabriel Silva, Rafael Thyere e Marcelo Hermes; Gustavo Xuxa, Balbino e Arthur; Everaldo e Pedro Rocha.

Certo mesmo é que o Grêmio não contará na partida deste domingo com Fellipe Bastos, que cumpre suspensão pelo segundo jogo seguido, e também com o meia Cristian Rodríguez, que se recupera de lesão na coxa direita e será substituído por Luan ou Yuri Mamute. Outro desfalque é o goleiro Marcelo Grohe, que foi convocado para defender a seleção brasileira - Léo é o favorito para ficar com a vaga de titular no Grêmio.