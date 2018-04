Felipão festeja boa fase no Gaúcho e aponta Grêmio mais confiante

A vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o São Paulo de Rio Grande, na Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Gaúcho, ampliou a boa fase do time, que ganhou o sexto jogo seguido e completou a nona partida invicto. Para o técnico Luiz Felipe Scolari, a sequência dá mais confiança ao time, que ainda pode melhorar mais.

"A gente tem jogado bem, vencido razoavelmente bem alguns jogos e outros bem. Chega um momento em que os jogadores estão mais confiantes, o grupo está melhor e isso faz a gente ter boas atuações e possa pensar em atuações ainda melhores", afirmou.

O treinador reconheceu que o Grêmio teve um início de ano difícil, com várias lesões e a saída de jogadores. Mas a chegada de reforços e a recuperação dos contundidos levou o time a melhorar, embora Felipão tenha destacado que esperava ter o time mais consolidado há algum tempo.

"Chegou um momento em que não estava totalmente como a gente esperava, teve uma transição. Eu esperava a volta de alguns jogadores em um tempo ainda menor. Teríamos a equipe pronta no fim de fevereiro, agora é fim de março", afirmou.

Com 29 pontos, o Grêmio lidera o Campeonato Gaúcho, embora tenha um jogo a mais do que o rival Internacional, com 28. O próximo compromisso do time será a sua estreia na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, diante do Campinense, em Campina Grande.