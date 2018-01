Felipão foi sondado para assumir a Inglaterra, diz jornal Segundo a imprensa da Inglaterra, a Federação Inglesa de Futebol (FA) se reuniu com o brasileiro Luis Felipe Scolari, atualmente técnico de Portugal, para sondá-lo sobre a possibilidade de assumir o comando da seleção local após a Copa do Mundo - o atual treinador dos ingleses, o sueco Sven-Goran Eriksson, deixará o cargo após o Mundial. O encontro com Felipão teria acontecido na última semana, quando o brasileiro foi a Londres participar de um evento com o ex-treinador inglês Bobby Robson. Na edição do jornal britânico Sunday Times deste domingo, o outro nome que aparece ao lado de Felipão para assumir o cargo é o do francês Gerard Houllier, atualmente técnico do Lyon, da França. O contrato de Felipão com a seleção portuguesa termina no final da Copa do Mundo da Alemanha.