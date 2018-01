Felipão ganha mais um prêmio no Sul O técnico Luiz Felipe Scolari, responsável pela campanha vitoriosa da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2002, recebeu o prêmio Destaque Top Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos, concedido pelo braço da entidade no Rio Grande do Sul, por sua excelência na gestão de pessoas. Segundo o presidente da entidade, Helmuth Berndt, há dois anos a ABRH-RS realizou uma palestra sobre liderança com Felipão. "Agora, depois da conquista do pentacampeonato, é justo homenagear este gaúcho que transformou uma equipe questionada numa equipe vencedora." A entidade considera que o técnico, "mobilizador, ousado e competente", conseguiu aglutinar um grupo de estrelas internacionais em torno do sonho do pentacampeonato. "Assim como numa empresa, Felipão traçou as estratégias e soube definir as responsabilidades de cada um, buscando o trabalho em equipe, interesses comuns e resultados compartilhados." Segundo a ABRH-RS, Felipão é um líder multifuncional e multidisciplinar que toda organização gostaria de ter, pois sabe dar energia à equipe na busca de resultados concretos em situações difíceis. Felipão nasceu em Passo Fundo, em 9 de novembro de 1948. Formado em Educação Física, com dois cursos de pós-graduação na área, iniciou sua carreira como jogador de futebol profissional aos 19 anos, no Aymoré de São Leopoldo, como zagueiro. Jogou também no Caxias, Novo Hamburgo, Juventude e CSA. Chegou à seleção brasileira em junho de 2001, com amplo apoio popular e com a missão de resgatar o prestígio do futebol brasileiro, garantindo o País em mais uma Copa. Ele foi eleito o técnico mais vitorioso da América do Sul por mais de 200 jornalistas do continente, numa pesquisa do jornal El País, do Uruguai. Ganhou 14 títulos em sua carreira, incluindo a Copa do Mundo, a Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Mercosul e Rio - São Paulo. A ABRH-RS congrega estudantes, profissionais e empresas e possui hoje cerca de mil associados. O Top Ser Humano, em sua 10ª edição, estimula e destaca as ações voltadas para o desenvolvimento humano no contexto organizacional, sendo um aval e referência nacional de mercado para pessoas e organizações com modelo avançado de gestão.