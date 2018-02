Felipão ignora pressão e convoca Deco O Brasil irá enfrentar dois brasileiros no amistoso do dia 29 de março, na cidade do Porto, contra a seleção portuguesa. Além do técnico Luiz Felipe Scolari, que comandou o País na campanha do penta, Portugal terá o meia Deco, naturalizado português recentemente e que foi convocado nesta quinta-feira por Felipão. Ao convocar Deco, Felipão ainda ignorou a pressão que vinha sofrendo até mesmo dentro da seleção portuguesa. Afinal, jogadores como Figo e Rui Costa já tinham dito que não aprovavam a presença de um atleta naturalizado no time nacional. Aos 25 anos, o meia Deco é uma das estrelas do Porto, líder isolado do Campeonato Português. Sem chances de defender o Brasil, ele optou por se naturalizar, já sabendo da possibilidade de ser convocado por Felipão - o que acabou acontecendo logo a papelada ficou pronta. Assim, Deco se tornará o terceiro estrangeiro naturalizado a defender a seleção portuguesa. Os outros foram o sul-africano David Julio e os brasileiros Lúcio Soares e Celso Matos, nas décadas de 60 e 70. Essa é a segunda convocação feita por Felipão na seleção portuguesa. No seu primeiro jogo, derrota para a Itália por 1 a 0. Agora, enfrentará justamente o time montado por ele. Afinal, Parreira manteve na equipe brasileira a base vitoriosa da Copa da Coréia/Japão. Além do jogo com o Brasil, a convocação de Felipão já serve para o amistoso contra a Macedônia, no dia 2 de abril. Essas partidas são o começo da preparação portuguesa para a disputa da Eurocopa, em 2004, que será realizada em Portugal. Veja a lista de convocados por Felipão: Goleiros: Ricardo Pereira (Boavista) e Quim Silva (Braga). Defensores: Mario Silva (Porto), Paulo Ferreira (Porto), Fernando Couto (Lazio), Jorge Andrade (Deportivo La Coruña), Ricardo Rocha (Benfica), Fernando Meira (Stuttgart) e Rui Jorge (Sporting). Meio-campistas: Deco (Porto), Rui Costa (Milan), Francisco Costinha (Porto), Sergio Conceição (Inter de Milão), Luis Figo (Real Madrid), Pedro Mendes (Vitoria Guimarães), Miguel Miranda (Benfica), Silas Fernandes (União Leiria), Maniche Ribeiro (Porto) e Luis Loureiro (Gil Vicente). Atacantes: Simão Sabrosa (Benfica), Pedro Pauleta (Bordeaux) e Nuno Gomes (Benfica).