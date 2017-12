Felipão inaugura novo CT do Cruzeiro O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, participa às 11h deste sábado da inauguração do novo Centro de Treinamentos do Cruzeiro, a Toca da Raposa II, um complexo esportivo com 83 mil metros quadrados, reunindo quatro campos, academia de musculação, departamento médico e de fisioterapia, quatro vestiários, quadra poliesportiva, sala de imprensa e até um hotel de luxo, com 17 apartamentos duplos, restaurante, salão de jogos, cinema e escritórios administrativos. Segundo os dirigentes do Cruzeiro, o novo CT, que fica na Zona Norte de Belo Horizonte - a dois quilômetros da Toca da Raposa, a partir de agora destinada ao departamento de futebol amador do clube -, teve as obras iniciadas há dois anos e custou R$ 7,5 milhões, fora R$ 1,17 milhão gastos na compra do terreno. Do total investido, R$ 5,5 milhões foram recursos do próprio Cruzeiro e os restantes R$ 2 milhões, da Hicks Muse Tate & Furst, co-gestora da equipe mineira. Além de Scolari, que dirigiu o Cruzeiro no ano passado, foram convidados para a inauguração o ex-ministro dos Esportes, Carlos Melles (PFL), e o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), cruzeirense e conselheiro do clube. De acordo com os dirigentes, a Toca da Raposa II foi visitada recentemente pelo técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira, que, depois de dizer que conhece inúmeros centros de treinamento no mundo, declarou nunca ter visto "nada igual".