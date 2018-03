Felipão: 'Interesse do Real não atrapalha Cristiano Ronaldo'

O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari, da seleção portuguesa de futebol, negou nesta sexta-feira que o interesse do Real Madrid (ESP) na contratação de Cristiano Ronaldo, do Manchester United (ING), esteja atrapalhando o desempenho do jogador. Em entrevista coletiva, Felipão respondeu irritado a um jornalista que perguntava se seria melhor para a seleção que o caso do meia-atacante fosse solucionado logo. "Já está resolvido. Ele é do Manchester United, tem contrato e acabou o assunto. Se algo ocorrer enquanto isso, veremos", comentou. Scolari disse que Ronaldo está bem tranqüilo e que lhe deu alguns conselhos: "Falamos bastante, até porque tenho um pouco de amigo mais velho", comentou. "O futebol não vive de lembranças. Às vezes surgem oportunidades que, se não as aproveitarmos, podem não aparecer novamente. Daremos todo o apoio a Ronaldo independente de sua decisão, mas nada que diz respeito a outros clubes tira seu sono", disse. Para o treinador, Cristiano Ronaldo fará excelentes atuações na Eurocopa de 2008, que acontece de 7 a 29 de junho na Áustria e na Suíça. Em um amistoso preparatório, Portugal encara neste sábado a Geórgia na cidade de Viseu (POR). Portugal está no grupo A da competição européia, ao lado da Suíça, República Tcheca e Turquia - esta última adversária da estréia, no primeiro da competição, em Genebra (SUI).