Felipão ironiza comparação com Pelé O técnico Luiz Felipe Scolari rejeitou hoje qualquer tipo de comparação entre Pelé e o jovem atacante inglês Wayne Rooney como a imprensa européia vem insistindo em fazer. Para o técnico brasileiro, ?Pelé foi um jogador único e nem com um computador se poderia criar outro como ele?. O nome de Pelé surgiu na entrevista coletiva desta quarta-feira - que antecede a partida entre Portugal e Inglaterra pelas quartas-de-final da Eurocopa - porque dias antes o técnico da seleção da Inglaterra, Sven Goran Eriksson comparou Rooney a Pelé. Eriksson disse que desde a aparição de Pelé com 17 anos em 1958, não lembrava de ninguém tão parecido quanto Rooney nesta Eurocopa. "Diferenças entre ambos? Claro que há. Um é negro e o outro branco", ironizou Scolari. "Pelé só teve um. Nem em mil anos sairá outro igual. Nem com um computador pode-se criar outro similar", disse Scolari. O técnico brasileiro, no entanto, reconheceu a qualidade do jovem inglês, mas acrescentou que não haverá uma marcação especial para ele. "É um jogador dificilíssimo de marcar, mas quero que estejamos concentrados em todos os aspectos do jogo", disse. "Meus jogadores devem ter muito respeito pela qualidade de Rooney, porque sabem que se tiver duas chances, pelo menos uma acabará em gol". Scolari também foi perguntado sobre as semelhanças entre Rooney e o português Cristiano Ronaldo e limitou-se a responder que "são muito diferentes".