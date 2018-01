Felipão já está de olho nos rivais da Copa A seleção portuguesa vai desembarcar em Marienfeld, Alemanha, dia 4 de junho, uma semana antes da estréia na Copa do Mundo. E os 23 comandados de Luiz Felipe Scolari saberão de cor como Angola, Irã e México, adversários do Grupo D na primeira fase, irão se comportar em campo. Para isso, Felipão, Flávio Murtosa, seu auxiliar-técnico, e vários outros membros da comissão técnica vão se espalhar pelo mundo a procura de informações. Murtosa estará até 10 de fevereiro, no Egito, para acompanhar a Copa da África. Na quarta-feira, o foco estará voltado para Angola, que terá pela frente o Congo. Na sexta-feira, o auxiliar do técnico campeão mundial vai assistir a Gana, que estará no Grupo E do Mundial, diante do Egito e a Camarões e Togo, seleção do Grupo G. Felipão, que estará em São Paulo esta semana para uma série de homenagens, viaja para acompanhar Angola e Togo no sábado. No mesmo dia ele confere Costa do Marfim, integrante do Grupo C, e o anfitrião Egito. As anotações sobre o México serão feitas por Armando Cunha, integrante da comissão técnica, que vai até os Estados Unidos para ver o time de Ricardo Lavolpe frente à Noruega, em Los Angeles, na quarta-feira. Sexta será a vez de conferir Estados Unidos e Noruega. Portugal fecha sua preparação para a Copa da Alemanha no dia 1.º de março, em local a ser definido, diante da Costa Rica, do técnico brasileiro Alexandre Guimarães. Atual vice-campeã européia, a seleção portuguesa vai disputar pela quarta vez um Mundial. A equipe de Deco, Figo e cia. quer repetir pelo menos o feito do lendário Eusébio, que levou a seleção ao terceiro lugar na Copa de 1966, disputada em campos ingleses. Nas Eliminatórias Européias, pelo Grupo 3, Portugal não teve susto para ficar com o 1º lugar invicto. Em 12 jogos, nove vitórias e três empates. Foram 35 gols a favor e 5 contra. Destaque para a goleada, por 7 a 1, sobre a Rússia, em Lisboa. O artilheiro das Eliminatórias foi o atacante Pauleta, do Paris Saint-Germain, com 11 gols. O time de Felipão não perde desde fevereiro do ano passado, quando foi derrotado pela Irlanda, por 1 a 0, em Dublin.