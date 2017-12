Felipão já fez contas para classificar Apesar de ter assumido a seleção ontem, o técnico Luiz Felipe Scolari já fez as contas para saber o que a equipe brasileira precisa fazer para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2002. Tudo depende da partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, em Montevidéu, quando ele fará a sua estréia no comando do time. Atualmente, o Brasil está em 4º lugar das Eliminatórias, com 21 pontos, e, faltando seis jogos para o final da competição, apenas os quatro primeiros colocados se classificam - o 5º melhor disputa repescagem com o representante da Oceania. ?Se ganharmos do Uruguai, precisaremos de mais quatro ou cinco pontos para nos classificarmos. Com um empate no Uruguai, aí será preciso nove pontos?, avaliou Felipão, que nem quis comentar a hipótese da seleção perder dia 1º em Montevidéu. Dos seis jogos que restam ao Brasil nas Eliminatórias, três serão fora do País. Além do Uruguai, a seleção enfrentará a Argentina (05/09) e a Bolívia (07/11). Felipão não falou claramente, mas deu a entender que uma derrota em uma dessas três partidas tem que ser encarada naturalmente. Os demais confrontos, todos em casa, serão contra o Paraguai (15/08), Chile (06/10) e finalmente a Venezuela (14/11).