Felipão já renovou contrato com Portugal, informa jornal Segundo reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal português O Jogo, o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari vai permanecer à frente da seleção portuguesa até a Eurocopa de 2008, que será realizada conjuntamente por Suíça e Áustria. De acordo com o diário, Felipão vai seguir como treinador de Portugal independentemente dos resultados da seleção local nesta Copa. Portugal vai disputar com a França, nesta quarta-feira, uma vaga na final do Mundial. O técnico brasileiro teria tomado a decisão de prorrogar o acordo depois que Federação Portuguesa de Futebol encontrou um patrocinador para substituir o Banco Português de Negócios, que deixou de apoiar a seleção, informou a reportagem. O presidente da federação, Gilberto Madail, já teria negociado o novo contrato com Felipão, que receberia 1,5 milhão de euros por ano. A federação não confirmou as informações. "Até o momento eu não fui informado de nada", disse o assessor de imprensa da entidade, Bruno Henrique. "Se houver confirmação, ela será anunciada em nossa página na Internet".