Felipão joga seu futuro contra Rússia Luiz Felipe Scolari vive um drama, nesta quarta-feira, em Lisboa. Drama que pode abreviar sua passagem pelo futebol europeu se Portugal não vencer a Rússia no Estádio da Luz, pela segunda rodada da Eurocopa. Uma derrota e os portugueses se despedirão da competição. Na abertura da Eurocopa, no Grupo A, Portugal perdeu (2 a 1) para a Grécia. E a Espanha bateu (1 a 0) a Rússia. Resultados que colocaram a prêmio a cabeça de Felipão. A TV Record e a SporTV transmitem ao vivo, 15h45 (horário brasileiro), Portugal e Rússia. A obrigação de vencer o jogo contra os russos provocou um mal-estar entre o treinador campeão do mundo em 2002 com o Brasil e a imprensa portuguesa. Felipão escalou Deco, o brasileiro que provocou ciúmes a turma de Figo ? um dos líderes da seleção de Portugal. Na conferência de imprensa, nesta terça-feira, jornalistas portugueses perguntaram a Figo se ele ainda era contra a naturalização de Deco. Figo respondeu que sim, posição que adotou desde que Felipão convocou Deco pela primeira vez. ?Os problemas começaram por quem fez a pergunta ao Figo sobre um assunto que estava totalmente acabado e que o obrigou a repetir o mesmo que tinha dito há um ano?, disse Felipão na conferência. ?Foi um assunto alimentado por vocês jornalistas.? O treinador mudou de assunto na entrevista para reforçar o que pensa do jogo desta quarta. ?É um jogo de tudo ou nada, de vida ou de morte.? A dúvida entre torcedores e imprensa local: até que ponto Portugal poderá superar a pressão de ter que vencer a Rússia e depois a Espanha para passar à próxima fase? O time mostrou muito nervosismo e ansiedade na estréia, quando foi derrotado pela Grécia. Felipão garantiu nesta terça que os jogadores não estão tensos e o semblante de cada um melhora a cada dia e nesta quarta voltará ao normal. ?Depois da visita dos familiares aos nossos atletas, o ambiente melhorou e acho que na hora do jogo tudo estará muito bem.? Do lado dos russos, a situação é bem mais complicada. Mostovoi, um dos jogadores mais importantes do time, bateu duro no técnico Georgi Yartsev. Fez pesadas críticas aos métodos de treinamentos. Resultado: Mostovoi foi expulso da seleção e enviado de volta para casa. ?Ele não é o jogador mais importante da equipe?, disse o técnico, que destacou a importância do meia Alenichev e Smertin, que joga de volante e quando necessário de lateral-direito. Os dois são os novos líderes da seleção com a saída de Mostovoi. A Rússia, derrotada (1 a 0) pela Espanha, tem de vencer Portugal para continuar na Eurocopa.