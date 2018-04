Felipão lamenta não ter 'mandado' Kleber embora mais cedo do Palmeiras

SÂO PAULO - Felipão acredita que o Palmeiras poderia ter encontrado seu caminho se Kleber tivesse deixado o clube antes. “Eu me arrependo de não ter tomado uma posição quando o Flamengo queria o jogador. Se eu tivesse feito isso, talvez nós não tivéssemos vivido esse ambiente conturbado que enfrentamos. Os jogadores estão mais tranquilos, mais organizados. Só que esse recomeço foi tarde demais.”

Kleber criou a maioria das confusões do Palmeiras neste ano: brigou por aumento, ameaçou ir embora, se negou a jogar contra o Flamengo, quando foi afastado.Chegou até a discutir com Felipão. Hoje o atacante está no Grêmio e o Palmeiras festeja duas vitórias seguidas.

“Queremos mostrar que estamos em bom ritmo e organizados. Mas a direção sabe que para ter um time competitivo precisamos de mais quatro ou cinco jogadores de boa qualidade”, diz Felipão. O presidente Arnaldo Tirone sabe disso e já se comprometeu a atender a alguns pedidos do técnico para 2012.