Felipão lança livro em SP nesta 5ª Será lançado nesta quinta-feira o livro Felipão, A Alma do Penta, que relata o dia-a-dia do técnico Luiz Felipe Scolari à frente da seleção brasileira de futebol, que culminou com a conquista do Campeonato Mundial disputado este ano na Coréia do Sul e no Japão. A obra foi escrita por Ruy Carlos Ostermann e editada pela ZH Publicações. O lançamento do livro sobre o trabalho do treinador que deu o título de pentacampeão ao Brasil ocorre às 19h30 na Saraiva Megastore do Morumbi Shopping, zona sul de São Paulo.