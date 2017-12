Felipão: mexicanos vêem força da Nike O Senado mexicano quer investigar uma suposta influência da Nike na negociação entre o técnico Luiz Felipe Scolari e a Federação Mexicana de Futebol (Femexfut). Os senadores se apegam a uma lei que prevê penas às entidades desportivas que tomam decisões com critérios mercantis e não desportivos. Dirigentes da Femexfut ainda não fecharam contrato com nenhum treinador. A decisão pode sair nesta sexta-feira. Leia mais no Jornal da Tarde