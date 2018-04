Felipão monta seleção brasileira em coletivo com Paulinho e Lucas

RIO - Começou por volta das 15h40 desta sexta-feira o primeiro treino coletivo da seleção brasileira na preparação para a Copa das Confederações. Na sede do Flamengo na Gávea, zona sul do Rio, o técnico Luiz Felipe Scolari começou a montar a equipe que vai entrar em campo domingo, no Maracanã, para enfrentar a Inglaterra em partida preparatória.

Pelo menos no começo da atividade, Felipão não teve problemas em mandar normalmente a campo o atacante Fred. Aos 37 minutos de treino, ele foi substituído por Leandro Damião e acompanhou o restante da atividade do banco de reservas. Mais cedo, o médico José Luiz Runco revelou que o jogador está com uma fratura incompleta na coluna, sofrida no jogo de quarta entre Fluminense e Olimpia (Paraguai). Por isso, a participação do jogador tricolor no amistoso ainda é incerta.

A principal novidade no time que começou o coletivo foi a presença de Lucas no meio-campo ao lado de Oscar, Fernando e Paulinho. Na zaga, nenhuma novidade: Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo. Julio Cesar e Neymar completam a equipe titular. Ao longo dos 45 minutos de coletivo, com paralisações, Felipão fez três trocas: tirou Lucas do time titular e colocou Hulk, trocou Fernando por Hernanes e substituiu Thiago Silva por Dante no fim do treino. Outro que deixou a atividade mais cedo foi Neymar.

Vindos da Alemanha com atraso, Luiz Gustavo e Dante treinaram no time reserva. Já Bernard e Réver, que chegaram só no final da manhã vindos de Belo Horizonte, ficaram no hotel fazendo musculação e se recuperando do jogo de quinta à noite, quando ajudaram a classificar o Atlético-MG à semifinal da Libertadores. Na ausência deles, juvenis do Flamengo completam o coletivo. E foi justamente dos pés de Nixon, da base do time carioca, que saiu o gol da vitória do time reserva sobre os titulares por 1 a 0.

O fim do treino foi marcado por um protesto de sete torcedores que, com megafone, bradaram contra José Maria Marin. O presidente da CBF foi chamado de "ditador" e "ladrão de medalha" pelo grupo.