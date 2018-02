Felipão não fala com espanhóis O clima está ficando quente para o jogo decisivo deste domingo entre Portugal e Espanha. Provocações de lado a lado e a suspeita espanhola de que a arbitragem favorecerá o time da casa estão alimentando o noticiário. E nesta sexta o técnico Luiz Felipe Scolari deu sua contribuição para a guerra de nervos ao se negar a dar entrevista para uma rádio espanhola. ?Isto é uma guerra e numa guerra é matar ou morrer. Desculpe-me, mas até domingo não vou falar com espanhóis. Não quero confusão.? O presidente da Federação Portuguesa, Gilberto Madail, está furioso com a imprensa espanhola. Ele reclama da insistência em fazer matérias dizendo que Figo não aceita Deco na seleção e também dos comentários sobre o árbitro sueco Anders Frisk. ?Os espanhóis deveriam se preocupar com sua seleção.? O jornal esportivo As, de Madri, considerou um mau sinal a escalação de um sueco para apitar o jogo. ?Já nos fizeram um gol. Lennart Johansson (o sueco que preside a Uefa) escalou um compatriota caseiro para que a seleção da casa não seja eliminada?, escreve o jornal. A desconfiança em relação à arbitragem colocou em situação constrangedora o presidente da Federação Espanhola, Angel Villar. Ele preferiu ser diplomático. ?Todos os árbitros que estão aqui são bons.?