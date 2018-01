Felipão não interferiu no caso Luizão O técnico Luiz Felipe Scolari e Luizão são amigos. E Scolari quer levá-lo para a Copa do Mundo da Coréia do Sul e Japão. Termina aí a atuação do técnico da seleção brasileira no episódio envolvendo o atacante e o Corinthians. "Não fiz qualquer aproximação entre Luizão e o Grêmio, porque não é minha função e não sou empresário de jogador", disse nesta quinta-feira o treinador, ligando para a redação do Jornal da Tarde. Segundo reportagem publicada nesta quinta-feira pelo Jornal da Tarde, uma fonte próxima ao jogador disse que Scolari tinha colaborado para uma aproximação entre Luizão e o clube gaúcho. "Quero saber quem disse isso para processá-lo. Meu último contato com o Grêmio tinha sido há quatro meses. E só falei com o Luizão durante a viagem de volta da Arábia Saudita. Disse que ele tinha que se cuidar bem para poder disputar a Copa do Mundo. Foi só isso". Scolari ligou nesta quinta-feira para a diretoria do Grêmio, segundo ele apenas para comentar a notícia publicada e esclarecer o caso. "Disse que isso tinha que ser esclarecido." Segundo Scolari, os técnicos de futebol são alvo fácil para boatos. "Parece que há uma campanha orquestrada para desmoralizar o técnico brasileiro. Mas eu não caio nessa". Nesta quinta-feira, ele disse que não está preocupado com a dívida da Hicks Muse. Nem na ação de Luizão para romper o vínculo com o Corinthians. "Como técnico da seleção, quero vê-lo em forma. E, para isso, é importante que ele continue em atividade."