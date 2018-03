Felipão não vai apressar decisão sobre futuro, diz fonte O técnico da seleção portuguesa, Luiz Felipe Scolari, cotado pelo Manchester City, não deve decidir o seu futuro antes da Eurocopa de 2008, segundo uma fonte próxima ao treinador brasileiro. A mídia britânica disse na quarta-feira que o Manchester City fez uma oferta a Scolari e o prazo para que ele a aceite é antes da final da Euro 2008, no mês que vem. "É muito improvável que Scolari tome qualquer decisão agora, a um mês do campeonato", disse a fonte nesta quarta-feira. A seleção portuguesa não quis comentar o assunto. Scolari, que começou a trabalhar com Portugal em 2003, disse à mídia portuguesa que somente discutiria seu futuro depois da Euro 2008. O técnico do Manchester City, Sven-Goran Eriksson, é alvo de especulações, já que o dono do time, o tailandês Thaksin Shinawatra, disse estar infeliz com o clube e que quer mudanças. Na semana passada, o empresário de Eriksson disse que o sueco provavelmente não seria técnico do Manchester City na próxima temporada. (Reportagem de Carlos Pontes)