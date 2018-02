Felipão nega acerto com o Benfica O técnico brasileiro Luis Felipe Scolari reagiu com irritação às especulações segundo as quais, ele deve se transferir para o Benfica assim que terminar a Eurocopa. Muito aborrecido, o treinador convocou uma entrevista coletiva na Academia de Alcochete, onde a seleção está concentrada, para falar sobre o assunto. Felipão não só negou que tenha acertado com o clube de Lisboa, como garantiu que no futuro poderá ir para qualquer clube, ?menos para o Benfica?. Para o treinador, esse tipo de informação, às vésperas de uma competição tão importante, tem como objetivo "desestabilizar a seleção?. Felipão garantiu que todo o seu ?trabalho e pensamento têm como objetivo o jogo contra a Grécia", no próximo sábado. O site da revista portuguesa "Expresso" divulgou hoje que Scolari tinha chegado a um acordo com o Benfica, numa informação que teve repercusão imediata no país. O contrato entre Scolari e a Federação termina no próximo dia 31 de julho, e os rumores sobre sua transferência para o Benfica circulavam já há vários dias pela imprensa do país.