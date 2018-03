Felipão nega negociação com o Manchester City, da Inglaterra

O técnico de Portugal, Luiz Felipe Scolari, disse que não esteve negociando contrato com o Manchester City para ser o próximo técnico do clube em recente visita à Inglaterra. "Estive recentemente na Inglaterra, não para negociar com o Manchester City, mas para conversar com Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira, do Chelsea, dois jogadores que vou convocar para a seleção de Portugal", disse o treinador brasileiro, em entrevista com uma emissora de TV portuguesa. Scolari vai comandar a seleção portuguesa na Eurocopa de 2008, em junho, que será realizada em Áustria e Suíça. O treinador conduziu a equipe ao vice-campeonato europeu em 2004, jogando em casa. A imprensa britânica disse na semana passada que o clube inglês havia feito uma proposta a Scolari para substituir Sven-Goran Eriksson, e que o prazo para uma resposta de Felipão era antes do início da Euro 2008, que vai de 7 a 29 de junho.