Felipão nega que André Lima tenha rejeitado o Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari saiu em defesa do atacante André Lima, que seria envolvido na negociação que pode levar o também atacante Kléber para o Grêmio, mas não começou nem a negociar com o Palmeiras. Segundo o treinador palmeirense, o jogador não rejeitou o clube paulista, porque a troca foi abortada antes mesmo que ele pudesse dar sua opinião sobre uma possível transferência.

"O André Lima disse que não sabia dessa troca e que não foi perguntado sobre ela, foi apenas comunicado. Posso te dizer que se formos fazer uma nova negociação, ele está receptivo para ouvir o Palmeiras", disse Felipão, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, ao comentar sobre a frustrada tentativa palmeirense de conseguir o reforço do atacante do Grêmio.

André Lima ainda não se manifestou sobre o negócio. O único que falou foi o seu empresário, Eduardo Uram, que disse que o atacante não tinha interesse de jogar no Palmeiras. Assim, ele acabou ficando no Grêmio, que, diante disso, aumentou a oferta financeira ao clube paulista para poder ficar com Kléber - o atacante, no entanto, ainda não respondeu se aceita a proposta gremista.

Felipão revelou, inclusive, que conhece bem André Lima e chegou a pedir que os palmeirenses sejam compreensivos com o atacante. "A torcida do Palmeiras não pode xingá-lo, porque ele não teve direito a escolha", afirmou o treinador, sem dar maiores detalhes sobre o caso - falou até para os jornalistas investigarem melhor o que aconteceu nessa negociação.

Ainda nesta sexta-feira, Felipão comentou sobre como tem sido o trabalho com o novo gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, que assumiu o cargo há uma semana. "O César Sampaio tem feito um bom trabalho por ter uma ideia nova. Ele é ex-jogador e bom de ambiente. Sabe tirar alguma coisa a mais do jogador porque ainda tem a imagem de atleta e de comandante de equipe", elogiou.