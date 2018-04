Felipão: "Ninguém está descartado" O técnico Luiz Felipe Scolari foi previdente. Sabia que seria encurralado e teria de responder inúmeras vezes se iria ou não convocar Romário para a Seleção Brasileira assim que terminasse o jogo de hoje no estádio do Morumbi. Para se livrar das perguntas, foi embora aos 30 minutos do segundo tempo, logo depois do segundo gol de Romário contra o São Paulo. Quem viu a cena, ficou convencido de que o técnico estava sendo mandado embora pelo Baixinho. "Depois disso só me resta ir embora", murmurou Scolari. Antes, no intervalo da partida, o treinador desmentiu que tivesse descartado definitivamente o artilheiro do Vasco para as próximas convocações. "Quem escreveu que eu disse que o Romário está descartado mentiu. Ninguém está descartado", avisou. Luiz Felipe Scolari seguiu a maratona de jogos dos Torneios Rio-São Paulo e Sul-Minas que irá acompanhar. No sábado assistiu aos 2 a 0 do Atlético (PR) sobre o Figueirense, em Santa Catarina. "Vou ver vários jogos na medida do possível. Quando não puder, pode ter certeza de que um integrante da comissão técnica verá." Scolari tinha uma reclamação a fazer sobre o horário em que os jogos diurnos estão sendo disputados no Rio-São Paulo. "Jogar sob um calor desses dificulta muito, é um absurdo. Dá para perceber que os jogadores estão sentindo muito a temperatura. Na minha opinião, até o fim de março as partidas deveriam começar às 17h. Acho que os dirigentes devem pensar nisso. Não sou eu quem deve mudar." Ao voltar a falar sobre jogadores "convocáveis", Scolari disse que embora já tivesse afirmado que pelo menos 70% da base da Seleção Brasileira está formada para o Mundial, pode haver mudanças substanciais. "Faltam quase cinco meses para a Copa do Mundo. Muita coisa pode acontecer nesse período. Temos tempo para fazer alterações. Tenho até abril para anunciar uma lista de 35 jogadores e depois até maio para anunciar os 23 convocados para o Mundial." Scolari também desmentiu que tivesse dito que o terceiro goleiro da lista de jogadores para o Mundial terá de ser, obrigatoriamente, mais jovem do que os outros dois, para que ganhe experiência para a Copa da Alemanha em 2006. "O que eu disse é que em 1970 o Leão foi convocado para ganhar maturidade para o Mundial de 74. Isso não significa que vou fazer a mesma coisa agora. Disse uma coisa e publicaram outra. O que eu posso fazer? Querem entender diferente? Que entendam", esbravejou. A ressalva foi feita para responder a uma pergunta sobre o goleiro Rogério Ceni. Scolari garante que não descartou o camisa 1 são-paulino para dar prioridade a um goleiro inexperiente. Scolari chegou ao estádio do Morumbi quando o jogo tinha começado. Ficou na tribuna do estádio reservada à Federação Paulista de Futebol. O técnico passou as férias com a família em Florianópolis. Hoje veio a São Paulo e amanhã encontra-se com jogadores selecionados para a partida com a Bolívia, na quinta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.