Felipão pede desculpas à torcida O técnico da seleção de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, pediu desculpas à torcida pela derrota para a Grécia por 2 a 1, neste sábado, no jogo de abertura da Eurocopa 2004. Segundo ele, o time rendeu abaixo do esperado, provavelmente por estar nervoso pela estréia. Além disso, lembrou Felipão, a equipe cometeu ?erros pontuais? no início de cada tempo, que acabaram determinando a derrota portuguesa. Apesar de frustrado, o treinador tentou manter o otimismo e disse que é preciso levantar a cabeça; corrigir os erros e ganhar de Rússia para continuar vivo na competição. ?Não é normal que em instantes de desatenção, erros básicos tenham proporcionado oportunidades para o adversário. Creio que por causa do nervosismo, nós mudamos a nossa forma de jogar e isso deu mais confiança à Grécia?, disse. O técnico reconheceu que erros aconteceram no início do primeiro tempo e voltaram a se repetir no início do segundo, justamente quando foram marcados os gols de Karagounis e Basinas. ?Ainda bem que conseguimos ao menos marcar um gol, dado que pode ser fundamental para nós em termos e classificação?, afirmou. O treinador brasileiro agradeceu o apoio do torcida a pediu desculpas ao pública pela frustração. ?É preciso agradecer ao torcedor, que nos apoiou desde o primeiro minuto. Eu peço desculpas a todos os torcedores pela derrota porque eles não mereciam sofrer essa decepção?, disse.