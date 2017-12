Felipão perto do acerto com o México Luiz Felipe Scolari é ?um bom candidato? para ser o técnico da seleção mexicana. Esta afirmação foi feita por Alberto De La Torre, presidente da Federação Mexicana de Futebol (FMF). O dirigente esteve reunido com Felipão nesta terça-feira, em um luxuoso hotel de Miami. Segundo o dirigente, o salário do treinador é o único ponto a ser discutido. Extra-oficialmente as cifras atingem US$ 800 mil por ano. Felipão e De La Torre se reúnem novamente nesta quarta-feira. A FMF anuncia o novo treinador na quinta-feira. O México está sem técnico desde a renúncia de Javier Aguirre ao final da Copa do Mundo da Ásia. Felipão disputa com os argentinos Carlos Bianchi e Ricardo Lavolpe. ?Muitos acreditavam que esta reunião com Scolari era apenas formalidade, mas estamos sempre abertos a novos relacionamentos?, afirmou La Torre. ?Tivemos uma grata impressão. Hoje posso dizer que temos mais pontos a seu favor do que antes?, disse o presidente. Felipão mostrou interesse em comandar a seleção mexicana. "É uma oportunidade muito interessante, pois senão não estaria aqui?, afirmou o treinador brasileiro, que disse conhecer o futebol daquele país. ?Um técnico que não conhece todas as seleções não é um técnico de futebol. Tenho um projeto para o futebol mexicano e estou disposto a escutar os projetos que por ventura a Federação tenha.? Segundo a assessoria de imprensa de Felipão, o treinador apresentou uma proposta que inclui um trabalho de preparação para a Olimpíada de 2004, em Atenas, além do comando da seleção principal do México. Felipão adiantou que, se for escolhido, pretende ter, no mínimo, três colaboradores: um auxiliar-técnico, um preparador físico e um treinador de goleiros. Se quiser repetir o esquema que deu certo no Brasil, os nomes seriam, Flávio Teixeira (Murtosa), Paulo Paixão e Carlos Pracidelli. De acordo com fontes ligadas à FMF, o pentacampeonato conquistado na Ásia é um grande aliado de Felipão na disputa contra Bianchi e Lavolpe.