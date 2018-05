Felipão planeja volta ao futebol paulista em 2011

O técnico campeão do mundo em 2002 e quarto colocado em 2006 ensaia o regresso, após exílio voluntário e regiamente pago, que começou em 2003 ao assumir a seleção portuguesa e que deve acabar em dezembro de 2010 no Bunyodkor, do Usbequistão. "Minha mulher e meu filho mais novo topam voltar, se for para São Paulo. É para cá que viremos", revelou Felipão, que morou na capital paulista quando comandou o Palmeiras.

O desafio usbeque está a meio caminho, a ânsia por títulos não é o que o move atualmente e o momento é de curtir o que cultivou. Felipão se considera bem-amado. "Vejo que as pessoas se aproximam de mim porque gostam e não porque sou técnico deste ou daquele time", constatou.

"Tenho de voltar, porque não posso perder aulas na autoescola", diverte-se Felipão, com saudades do Brasil. A carteira de habilitação venceu e, depois de dirigir no Japão, na Arábia, em Portugal e no Usbequistão, ele agora tem de fazer reciclagem.