Felipão pode convocar ainda hoje Depois de desembarcar em Porto Alegre, o técnico Luiz Felipe Scolari disse que a convocação da seleção brasileira para o jogo com Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias da Copa de 2002, poderá ocorrer ainda hoje. O anúncio da lista agora seria resultado do prazo de 14 dias exigido pelos clubes estrangeiros para liberarem seus jogadores. Como a CBF pretende fazer um amistoso dia 9, provavelmente contra a mesma Honduras que eliminou o Brasil na Copa América, o último dia para solicitar oficialmente os atletas que atuam fora do País seria hoje. Felipão já seguiu para Canoas, no interior Rio Grande do Sul, onde irá descansar alguns dias. De lá, ele irá manter contato direto com o coordenador técnico da seleção, Antônio Lopes, que está no Rio, para definir a programação da equipe.