Felipão prefere Europa ao México O México já definiu o novo treinador, em substituição a Javier Aguirre, que deixou o cargo após a Copa do Mundo e nesta quarta-feira dirige o Osasuna, da Espanha, mas o nome não será divulgado antes do dia 24. Pelo menos essa é a informação dada pelo presidente da Federação Mexicana de Futebol, Alberto de la Torre. Mas Víctor Garcés, integrante da comissão encarregada de definir o nome do treinador, nega. "Ninguém foi escolhido e a decisão não foi tomada", disse Garcés. Os cinco integrantes do Conselho Nacional da Federação Mexicana se reuniram durante cinco horas na noite de segunda-feira para escolher um dos três candidatos ao cargo: Luiz Felipe Scolari e os argentinos Carlos Bianchi e Ricardo Lavolpe. Após a reunião, o presidente De la Torre afirmou. "Já escolhemos. Foi uma decisão unânime." Mas o impasse surgiu depois que Garcés declarou que não havia nada definido. "Não houve votação e digo que ainda faltam algumas coisas." De acordo com De la Torre, resta apenas acertar o contrato, e os três candidatos já teriam sido comunicados sobre as propostas. Bianchi e Lavolpe receberiam US$ 800 mil anuais, enquanto Scolari ganharia mais de US$ 1 milhão. "Há pouca diferença entre o que eles pedem e o que oferecemos. O mais caro é o brasileiro Scolari, mas nós contamos com recursos financeiros", disse De la Torre. Dirigentes mexicanos querem que o novo treinador ganhe uma medalha nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e classifique o México pelo menos entre os oito primeiros na Copa de 2006. Enquanto não define o futuro, Luiz Felipe Scolari está na Inglaterra, onde nesta quarta-feira verá o jogo em que os ingleses enfrentarão a Macedônia pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2004. Ele falou sobre o futuro. "Minha idéia é trabalhar fora do Brasil. Se possível, gostaria de trabalhar na Europa." O ex-técnico da seleção brasileira visitará também as instalações do Arsenal, o melhor time inglês.