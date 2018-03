Felipão presenteia família imperial japonesa Demorou, mas finalmente a burocracia foi vencida e a família imperial japonesa recebeu a camisa do Brasil que foi oferecida pelo técnico Luiz Felipe Scolari depois da Copa de 2002, em agradecimento ao carinho recebido durante a competição. A entrega foi feita quarta-feira por Ivan Canabrava, embaixador brasileiro no Japão. A epopéia começou poucos dias depois da conquista do pentacampeonato. Emocionado com o apoio dos japoneses à seleção e com um comentário feito pelo príncipe Norihito Takamado - "Seria tão bom se o técnico Felipe viesse comandar a nossa seleção" -, o treinador brasileiro consultou seu amigo Yuko Takahashi sobre qual seria a melhor maneira de agradecer ao povo japonês. Takahashi, que vive em São Paulo e é membro do Comitê Organizador da Copa Toyota no Japão, sugeriu que autografasse camisas da seleção e presenteasse o príncipe e o primeiro-ministro, Junichiro Koizumi. A de Koizumi foi logo entregue, mas a outra demorou. O príncipe morreu em novembro e por isso decidiu-se entregá-la à princesa Hisako. Então, surgiram dois problemas: deveria ser respeitado um luto de 100 dias e a camisa deveria ser oferecida pelo governo brasileiro - a Casa Imperial Japonesa não pode receber presentes individuais. Takahashi foi a Brasília e conseguiu a colaboração do governo. "O Felipão vibrou quando soube que a camisa foi entregue. Ele não acreditava mais que a gente fosse conseguir", disse Takahashi.