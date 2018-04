Felipão projeta Neymar no Barcelona na próxima temporada

BARCELONA - O treinador da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, ignora as declarações quanto à permanência de Neymar no Santos e já comenta a possível transferência do craque brasileiro para o Barcelona. Em entrevista ao Canal +, da Espanha, neste domingo, o técnico disse que conversou com o presidente do time catalão, Sandro Rosell, e que, entre os vários assuntos, falou também das características do atacante santista.

"Conversei com o Rosell sobre sua personalidade, sua maneira de ser, o comportamento com os técnicos e nos treinos. Acho que é um atleta exemplar", comentou Felipão.

Quando perguntado sobre o provável destino de Neymar, entre Real Madrid e Barcelona, o técnico acha que a transferência pode ser definida ainda nessa janela. "Olha, eu não sei onde ele quer jogar, mas acho que está mais próximo e onde ele deve treinar logo no início da próxima pré-temporada é no Barcelona."

Scolari comentou também o impacto que Neymar traria à equipe catalã. "Se o trouxerem, será uma grande contratação e será em pouco tempo um dos grandes ídolos do Barça. Chegará a um grupo que seguirá ganhando títulos."

Felipão está em excursão pela Europa para acompanhar alguns dos seus selecionados para a Copa das Confederações. Na última sexta-feira, o técnico acompanhou a vitória do Atlético de Madri sobre o Real Madrid, pela final da Copa do Rei. Neste domingo, ele assistiu das tribunas do Camp Nou o triunfo do Barcelona por 2 a 1 sobre o Valladolid. O lateral Daniel Alves, lesionado, não pôde jogar e acabou assistindo a partida ao lado do treinador.