Felipão quer ?família? em Portugal Luiz Felipe Scolari sonha fazer no ano que vem em Portugal o que mais se orgulha de ter feito neste ano no Brasil: formar uma ?família? com os jogadores da seleção portuguesa. ?Meu primeiro objetivo para 2003 é formar um grupo, ver se consigo integrar todos os craques portugueses que jogam pelo mundo com amizade e carinho. Se conseguir isso, os resultados virão naturalmente, como vieram com o Brasil. Espero dar aos portugueses o mesmo que dei aos brasileiros: vontade, trabalho e alegria.? Leia mais no Jornal da Tarde