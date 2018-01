Felipão quer revolucionar Portugal Luiz Felipe Scolari desembarcou na manhã desta segunda-feira em Lisboa e já começa a trabalhar nesta terça como técnico da seleção portuguesa, numa reunião com os outros integrantes da comissão técnica. Na chegada, ele voltou a dizer que Portugal fará bonito na Eurocopa do ano que vem. "Não poderia vir para cá se achasse que não estaremos na final", disse o brasileiro. O treinador prometeu fazer uma "revolução" na seleção portuguesa. "Vamos promover uma mudança de atitude. Quero que os jogadores que são vitoriosos em seus clubes também sejam jogando pela seleção." As duas principais estrelas de Portugal sentiram o gosto da vitória pela seleção apenas quando eram juniores. Figo e Rui Costa são da geração que conquistou o bicampeonato mundial em 89 e 91 e Felipão quer usá-los como líderes do grupo que formará para a disputa da Eurocopa, que será realizada em Portugal. Em conversas com amigos, ele disse que conversará muito com os dois para motivá-los a lutar para viver um grande momento na seleção principal. Tanto Figo como Rui Costa ficaram muito abalados com o fracasso de Portugal na Copa do ano passado - a primeira que conseguiram disputar - e chegaram a pensar seriamente em encerrar a carreira internacional para se dedicar apenas aos seus clubes - Figo joga no Real Madrid e Rui Costa, no Milan. A desorganização da Federação Portuguesa e a demora para escolher o substituto de Antônio Oliveira também os desanimavam. Mas as boas referências que receberam sobre Felipão de seus companheiros brasileiros - Ronaldo e Roberto Carlos no Real Madrid; Dida, Rivaldo, Roque Júnior e Leonardo no Milan - os levaram a mudar de idéia. Felipão vai apostar no talento e na experiência dos dois, mas também tratará de injetar sangue novo na equipe. "A renovação é normal não só no futebol, mas também numa empresa ou em outras situações. Quero armar uma equipe que combine experiência e sangue jovem." Para encontrar a receita ideal, o treinador dedicará os primeiros meses de seu trabalho a conhecer os jogadores. "Poderemos ter alguma dificuldade nos primeiros dois ou três meses, mas depois tenho certeza de que conseguiremos formar um time muito competitivo." Sua estréia como comandante de Portugal será dia 12 de fevereiro, num amistoso contra a Itália, em Gênova. Também já estão confirmados jogos contra o Brasil e a Holanda. Na quarta-feira, Felipão terá um encontro com Gilberto Madaíl, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, para discutir o planejamento da seleção até a Eurocopa. Como Portugal não precisará jogar as Eliminatórias, o treinador quer muitos amistosos - e contra adversários de bom nível e escolas diferentes - para preparar o time.