Felipão quer treinar Inglaterra, diz jornal O jornal The Observer afirma neste domingo que o técnico Luiz Felipe Scolari gostaria de assumir o comando da seleção da Inglaterra após a Copa do Mundo da Alemanha. Em entrevista ao semanário britânico, Scolari "falou de sua vontade de trabalhar na Inglaterra e se deixou alegremente falar como o próximo técnico inglês". "O muito admirado brasileiro ressaltou que estaria aberto a ofertas depois da Copa do Mundo", diz a reportagem de capa do caderno de Esportes do jornal. Scolari, que levou o Brasil ao pentacampeonato mundial em 2002, atualmente treina a seleção de Portugal Candidato atraente Na Inglaterra, após uma nova rodada de escândalos, já se discute quem vai substituir o sueco Sven-Goran Eriksson no comando da seleção nacional após a Copa. Os técnicos ingleses mais cotados - Steve McLaren, do Middlesborough, Sam Allardyce, do Bolton, e Alan Curbishley, do Charlton - têm currículos muito menos expressivos que o de Scolari - que, entre outros títulos, foi campeão da Libertadores da América com o Grêmio e o Palmeiras -, e o jornal reconhece isso. "O histórico de Felipão e sua disponibilidade o tornam um candidato muito atraente", diz o The Observer, segundo o qual a Federação Inglesa declarou que, se de fato o brasileiro estiver à disposição, seu nome será analisado em uma eventual mudança de técnico. O jornal também lembra que Scolari comandou as seleções que desclassificaram os ingleses dos dois últimos grandes torneios internacionais: o Brasil, na Copa de 2002, e Portugal, na Eurocopa de 2004. "Eu analisaria com interesse, se recebesse um convite para trabalhar na Inglaterra, mas só poderia falar sobre isso no final do meu contrato", disse Felipão, segundo a reportagem. Na entrevista que concedeu ao The Observer, Felipão teria até exposto a filosofia com a qual levaria a seleção da Inglaterra a um novo patamar: "alegria e simplicidade". Ele disse que o futebol inglês melhorou muito nos últimos anos e que, sob sua batuta, poderia avançar ainda mais "com um pouco mais de alegria e mais mobilidade".