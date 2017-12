Felipão quer ver Copa de 2010 no Marrocos O técnico da seleção portuguesa, Luiz Felipe Scolari, deu nesta quarta-feira apoio a Marrocos na sua candidatura para sede da Copa do Mundo de 2010. "Marrocos tem tudo pronto para fazer um grande trabalho de organização", disse Scolari, que foi convidado, com sua família, para visitar as cidades de Casablanca e Marrakesh, onde inspecionou os estádios e os campos de treinamento. "Passei três anos trabalhando no Kuwait e ficaria feliz em ver um Mundial realizado em uma nação árabe, em um país muçulmano", disse. Segundo Scolari, o Marrocos tem uma grande história futebolística e é um "lugar maravilhoso". O país compete com a África do Sul, Egito, Líbia e Tunísia para organizar o primeiro Mundial a ser jogado na África. O técnico da seleção portuguesa não disse se considera o país o favorito para a conquista da Eurocopa. "Há oito ou dez equipes que podem ser campeãs."