Felipão reafirma que gostaria de dirigir a seleção inglesa O treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari, atualmente dirigindo a seleção de Portugal, reafirmou neste domingo, em entrevista à Rádio BBC de Londres, que está muito interessado em comandar a Inglaterra após a Copa do Mundo deste ano. O sueco Sven-Goran Eriksson já declarou que vai deixar o cargo no time inglês após o Mundial, na Alemanha. ?Sim, me gostaria muito ter esse posto. A Inglaterra tem uma equipe fantástica. Não é para mim neste momento. Estou contente em Portugal. Mas, quando acabar meu contrato em julho, estarei livre?, disse Felipão. Para poder comandar craques como David Beckham, Michael Owen, Steven Gerrard e Frank Lampard, o técnico pentacampeão mundial em 2002 sabe que tem de dominar mais a língua inglesa. ?Se quero a Inglaterra, tenho que dominar o idioma e saber mais sobre o cargo. Poderia me custar dois ou três anos, mas isso não será problema. Conheço bem a linguagem dos jogadores?, afirmou Felipão.