Felipão recebe convite para ser técnico da seleção inglesa O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari recebeu um convite da Associação Inglesa de Futebol (FA, em inglês) para integrar a seleção do país e está discutindo os termos de um contrato, de acordo com informações obtidas pela BBC. O diretor da FA, Brian Barwick, foi para Lisboa para tentar fechar um acordo com Felipão, que vem atuando como técnico da seleção de Portugal. O contrato de Felipão com Portugal, que levou o Brasil ao título na Copa de 2002, acaba depois do Mundial da Alemanha. Por isso mesmo, o treinador brasileiro insiste em dizer que está concentrado apenas na preparação da seleção portuguesa e que não fala sobre seu futuro. Se aceitar a oferta inglesa, Felipão substituirá o sueco Sven-Goran Eriksson, que já anunciou que deixa o cargo após a Copa na Alemanha. Acredita-se que o técnico brasileiro tenha um acordo de cavalheiros com a Associação de Futebol de Portugal, de não se comprometer com outro emprego até a expiração de seu contrato atual, em julho. Parte das conversações da FA inglesa em Lisboa seria sobre esse acordo. A direção da FA deve se reunir na próxima quinta-feira e espera uma posição sobre o novo técnico. A ida de Felipão para a seleção inglesa vem sendo defendida dentro da entidade pelo vice-presidente do Arsenal, David Dein. Mas a notícia da oferta do cargo de técnico da seleção inglesa a Felipão é um revés para torcedores que queriam ver um britânico à frente da equipe nacional. Fontes da FA não vêem dificuldade em um acordo com Felipão, já que, acredita-se, ele ganhe menos de 3 milhões de libras esterlinas (o equivalente a cerca de US$ 5,350 milhões), quantia que a entidade pode lhe oferecer. O jornal Telegraph comenta que a indicação de Felipão seria um caso de "se você não pode vencê-los, contrate-os", em referência às derrotas impostas à seleção inglesa por equipes comandas pelo treinador - primeiro o Brasil, na Copa do Mundo de 2002, e depois Portugal, na Eurocopa de 2004. Táticas e inglês Durante sua segunda entrevista com representantes da Federação Inglesa, Felipão, conta o jornal Telegraph, teria impressionado "com sua personalidade e domínio tático, mas terá de melhorar seu domínio do inglês". O diário Guardian afirma que a federação optou pelo "caminho mais ousado" ao se voltar para Felipão. O jornal afirma que os dirigentes costumam escolher substitutos com personalidades contrastantes com a do antecessor. "A natureza de Eriksson em buscar um consenso nunca é mencionada como sendo uma das características de Scolari." O Guardian dá exemplos da forte personalidade do treinador brasileiro: "O desembaraço com que ele tirou de campo o capitão de Portugal, Luis Figo, quando o time perdia para a Inglaterra pode ter parecido uma medida drástica, mas Scolari já trilhou esse caminho muitas vezes antes. Como técnico brasileiro, ele foi indiferente ao lobby pela convocação de Romário".