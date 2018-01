Felipão recebe homenagem do presidente de Portugal Momentos antes do confronto com a Alemanha, pela terceira colocação da Copa do Mundo de 2006, o treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari foi homenageada, neste sábado, pelo presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ao receber a bandeira dos país. O confronto contra os donos da casa acontece às 16 horas (de Brasília), em Stuttgart. "Quero agradecer por tudo o que fizeram até aqui nesta Copa do Mundo. Foi uma excelente promoção do nome e da imagem do nosso país em todo o mundo. Faço votos para que consigam alcançar a terceira posição, mas já estão todos de parabéns pelo trabalho feito aqui. Muito obrigado", disse Cavaco Silva. Emocionado, Felipão agradeceu e fez questão de chamar os três líderes da equipe, Luís Figo, Costinha e Pauleta, para tirar uma fotografia com o presente, partilhando, através deles, a homenagem, que ocorreu no hotel onde a delegação lusitana está concentrada.