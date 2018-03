Felipão recebe oferta milionária do Manchester City

O técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari está balançado com uma tentadora proposta do Manchester City, da Inglaterra. De acordo com a imprensa portuguesa, Felipão recebeu uma oferta de 4 milhões de euros por ano (cerca de R$ 10,5 milhões) para comandar a equipe inglesa na próxima temporada. O valor oferecido pelos ingleses é dez vezes maior do que Felipão ganha como treinador da seleção portuguesa. "Só vou falar de meu futuro após a Eurocopa [que começa em 7 de junho]", disse Felipão ao diário português Record. O Manchester City tem como dono o tailandês Thaksin Shinawatra, que admira o trabalho de Felipão. Ele quer que o brasileiro substitua o sueco Sven-Goran Eriksson e está disposto a elevar a oferta para R$ 13 milhões. Se aceitar se transferir para o Manchester City, Felipão teria 75 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) para montar uma equipe capaz de ganhar o Campeonato Inglês, segundo o diário português. Na próxima semana, Felipão deve apresentar a lista com os 23 jogadores que defenderão Portugal na Eurocopa.