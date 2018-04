Felipão: recorde de jogos em Portugal Luiz Felipe Scolari bate nesta quarta-feira o recorde de partidas consecutivas à frente da seleção portuguesa. O treinador brasileiro faz hoje contra a Estônia, no Estádio Magalhães Pessoa, de Leiría, pelas eliminatórias européias ao Mundial 2006, seu 25º jogo contra 24 do até então recordista Humberto Coelho. Cinco técnicos conduziram Portugal mais vezes que Scolari, porém, não seguidamente. A marca absoluta pertence a Antonio Oliveira (44 jogos) seguido de Julio Cernadas Pereira ?Juca? (40), Cândido de Oliveira e José Maria Antunes (31) e Carlos Tavares da Silva (30). Scolari, que chegou à seleção portuguesa em dezembro de 2002, estreou com vitória contra a Itália por 1 a 0, dia 14 de fevereiro de 2003, em amistoso realizado em Gênova. De lá pra cá foram 13 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 45 gols marcados e 22 sofridos.