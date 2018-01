Felipão recua e <br>chamará os "medalhões" A vexatória derrota da seleção brasileira para Honduras representou mais do que a eliminação dos brasileiros da Copa América. Obrigou o técnico Luiz Felipe Scolari a voltar atrás de sua decisão, mudar os planos e convocar os "medalhões" para a partida contra o Paraguai, decisiva para as pretensões do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Nomes como Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu e Antônio Carlos estão garantidos na lista. As chances de Romário também são boas, embora ele tenha irritado o treinador ao preferir o Vasco à seleção. A intenção de Felipão era chamar quase o grupo inteiro que esteve na Colômbia. Uma boa campanha lhe daria respaldo e argumentos para isso. A irregularidade do time, no entanto, somada aos fracos rendimentos individuais, o fez mudar de idéia. "O grupo mostrou muita união e força de vontade, mas é preciso ver também a parte técnica", afirmou o treinador, abrindo a porta para os "estrangeiros." Ele garantiu que 80% do atual elenco será mantido. É verdade, mas com um importante detalhe: todos os jogadores que voltarão à equipe chegarão para ocupar a posição de titular. Isso representaria uma equipe totalmente alterada, com apenas metade do elenco que participou da competição sul-americana. Uma das coisas que mais o irritaram e, conseqüentemente, terá um peso considerável em sua decisão de voltar a recorrer com mais insistência aos jogadores consagrados no futebol europeu foi a incapacidade do grupo que esteve na Copa América de jogar sob pressão. Ao contrário do que vinha fazendo até então, sempre tentando afastar os jogadores da responsabilidade da derrota, desta vez Felipão foi taxativo. "O grupo ainda não tem uma personalidade completamente adquirida", disse. "É claro que uma derrota como essa terá reflexo no jogo contra o Paraguai. Mas agora cada um tem de pensar no que errou para tentar corrigir." Certo é que o esquema tático não sofrerá modificações. Felipão continuará usando o 3-5-2. O goleiro Marcos, os laterais Cafu e Roberto Carlos, os zagueiros Antônio Carlos e Roque Júnior, o volante Emerson e o meia Rivaldo têm presença praticamente confirmada na partida do dia 15, em Porto Alegre. Cris e Juan brigarão por um lugar na defesa, Vampeta, Rochemback e Eduardo Costa têm chances de jogar no meio e o ataque deverá ser formado por Denílson e Romário, mais ainda está indefinido. A convocação deverá ser feita quinta-feira, na sede da CBF, no Rio. Antes da partida contra o Paraguai, o time disputará um amistoso, dia 9. O adversário será, provavelmente, a Guatemala. A partir do dia 7, o elenco começa a treinar no Centro de Treinamento do Atlético-PR, em Curitiba. O troco - Passada a decepção, Felipão prepara agora o contra-ataque. Ele está bravo, nervoso. Desde que chegou à Colômbia, o treinador da seleção não esconde que teve de abrir mão de muitas coisas para disputar a Copa América. O maior problema foi a liberação de jogadores. O atacante Élber e o zagueiro Lúcio não foram liberados. O elenco só ficou completo na véspera da partida contra o Peru, já na segunda rodada da primeira fase. E faz questão de lembrar-se das adversidades. Felipão faz isso para ganhar crédito, amenizar as críticas e pressionar jogadores, clubes e a própria CBF. O estilo sargentão está de volta e a paciência, cada vez menor. Na quarta-feira, ofendeu um jornalista em Manizales e perdeu a classe para responder a algumas perguntas. Que isso não vire rotina na seleção, como as derrotas.