Felipão rejeita proposta do Real O Real Madrid queria Luis Felipe Scolari como seu diretor esportivo para voltar a dar brilho a equipe de astros formada por Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Raul, Figo e Owen. Segundo informou um alto funcionário da Federação Espanhola de Futebol, Felipão não aceitou o convite. A solução para a equipe de Madri foi iniciar negociações com o italiano Arrigui Sacchi, ex-treinador da seleção italiana e hoje consultor do Parma. O objetivo do Real era trazer alguém com experiência para dar um rumo a equipe que, apesar de suas estrelas, não consegue convencer. Segundo a fonte, os representantes de Madri tinham o atual técnico da seleção portuguesa e pentacampeão pelo Brasil como sua primeira opção. A recusa de Felipão teria sido uma surpresa para os cartolas espanhóis, que passaram a negociar com Sacchi. A perspectiva é de que um acordo entre o italiano e o Real seja anunciado nos próximos dias. Sacchi, além de orientar o clube quanto as contratações, seria o responsável por montar uma estratégias para trazer títulos ao clube. Apesar de todos os jornais espanhóis já derem como certa o contrato com Sacchi, o italiano evitar fazer comentarios.