Felipão resgata os "medalhões" O técnico Luiz Felipe Scolari anunciou agora pela manhã a lista dos jogadores jogadores convocados para o jogo do Brasil com o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias da Copa de 2002. Em sua primeira convocação, Scolari não quis arriscar e chamou jogadores consagrados, como Roberto Carlos, Cafu, Antônio Carlos, Rivaldo e Romário. Mas a maior surpresa foi a convocação do volante Mauro Silva - um dos símbolos do futebol de resultados de Carlos Alberto Parreira na Copa de 94. Felipão, porém, chamou seis atacantes: Euller, Éwerthon, Geovanni, Romário, Jardel e Élber. Pouco antes da apresentação da lista de convocados, o coordenador-técnico da seleção, Antônio Lopes, divulgou os nomes dos membros da nova comissão técnica. Flávio Teixeira (Murtosa) é o auxiliar técnico. Paulo Paixão (Grêmio) será o preparador físico e o preparador de goleiros é Carlos Pracidelli (Palmeiras). Os jogadores que atuam no Brasil deverão se apresentar no dia 18 de junho, no Rio, e de lá, seguirão para Granja Comary, em Teresópolis. Os que atuam no exterior se apresentam dois dias depois. A convocação para a Copa América - a ser disputada entre os dias 11 e 29 de julho, na Colômbia - será feita no dia 27 de junho. A seleção embarca para a Colômbia no dia 04 de julho. Veja a lista dos convocados: Goleiros: Marcos (Palmeiras) Dida (Milan) Zagueiros: Lúcio (Bayer Leverkusen) Antônio Carlos (Roma) Roque Júnior (Milan) Cris (Cruzeiro) Laterais: Cafu (Roma) Belletti (São Paulo) Roberto Carlos (Real Madrid) Serginho (Milan) Volantes: Mauro Silva (Deportivo La Coruña) Emerson (Roma) Fábio Rochemback (Inter) Meias: Rivaldo (Barcelona) Alex (Palmeiras) Juninho Paulista (Vasco) Atacantes: Euller (Vasco) Éwerthon (Corinthians) Geovanni (Cruzeiro) Romário (Vasco) Jardel (Galatasaray) Élber (Bayern de Munique)