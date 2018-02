Felipão ruma firme para a Eurocopa Foi o segundo jogo do técnico Luiz Felipe Scolari à frente da equipe de Portugal. E sua primeira vitória, no sábado, por 2 a 1, contra a Seleção Brasileira, na cidade do Porto. No jogo de estréia, a Seleção de Portugal havia perdido para a Itália, por 1 a 0, em fevereiro. O grande objetivo de Scolari é acertar o time até o início da Eurocopa, no ano que vem. Ontem, pelo menos, o time mostrou muita garra. Leia mais no Jornal da Tarde