Felipão se aposenta em 5 ou 6 anos O treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 e atualmente dirigindo a Seleção Portuguesa, pretende encerrar sua carreira daqui a cinco, no máximo seis anos. A declaração foi feita neste domingo no diário português A Capital. A intenção de Felipão é passar a trabalhar em algum cargo administrativo. ?Está mais ou menos definido. Mas não significa que não posso renovar com a Seleção de Portugal ou trabalhar em outro lugar, como treinador. Veremos até lá?, afirmou o técnico.